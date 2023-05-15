Ролан Гусев поддержал решение «Динамо» уволить Славишу Йокановича

Бывший полузащитник московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал решение «Динамо» уволить главного тренера команды Славишу Йокановича.
«Я думаю, «Динамо» — не тот клуб, который принимает сомнительные решения. Мне кажется, что это решение правильное. Проигрывать статусные матчи, юбилейную игру все помнят, не свойственно такому клубу. Вообще команда очень сильно поменялась, имею в виду, остались те же игроки, но они стали хуже выглядеть по сравнению с прошлым сезоном. Это не есть хорошо», – приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, вчера состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Финальный свисток арбитра Владимира Москалёва зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.
- 15 мая 2023
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