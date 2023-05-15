У Второй лиги появится титульный партнёр

Букмекерская компания «Леон» станет титульным партнёром первенства России по футболу среди команд Второй лиги. Спонсорское соглашение вступит в силу с 1 июля 2023 года. По условиям договора бренд будет интегрирован в название турнира.
Перед стартом сезона-2023/2024 партнёры проведут совместную пресс-конференцию, на которой будут раскрыты подробности совместных активаций. Исполнительный директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Атаманенко прокомментировал данное партнёрство.
«Вторая лига наконец-то получила своего титульного партнёра. ФНЛ планомерно шла к возможности заключить такой контракт и много работала над улучшением привлекательности Второй лиги для потенциальных партнёров. Мы повысили качество трансляций и видеоконтента, количество платформ его распространения, изменили подход по ведению соцсетей Второй лиги, провели исследование аудитории и стоимости коммерческого инвентаря и многое другое. Мы благодарны за то, что компания стала титульным партнёром Второй лиги, планируем совместно развивать долгосрочные отношения и продукты лиги, а также радовать наших болельщиков всё более интересным контентом», — сказал Атаманенко.
- 15 мая 2023
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