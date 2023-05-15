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Защитник «Химок» Антич: мы не заслужили больших зарплат? Занимайтесь своими делами

Защитник «Химок» Антич: мы не заслужили больших зарплат? Занимайтесь своими делами
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Защитник подмосковных «Химок» Никола Антич высказался о зарплатах футболистов в РПЛ, посоветовав людям, которые считают, что игроки много зарабатывают, заниматься своими делами. Сербский хавбек заявил, что футбольная карьера — большой труд, а семья не видит его по 11 часов в день.

«В России болельщики критикуют футболистов за то, что мы зарабатываем незаслуженно много и играем при этом плохо? Без комментариев. Я не знаю, что сказать об этих людях, пусть занимаются своими делами, ну или пускай пишут всё что угодно. Футбольная карьера — большой труд. Футболист занимается своим делом 24/7, меня семья не видит по 11 часов в день. Кто-то видит наш труд, а кто-то — нет. Пускай люди комментируют дальше, а я считаю, что наша работа — большой труд. Каждый может что угодно говорить, но я точно знаю, что мы много работаем», — приводит слова Антича «РБ Спорт».

28-летний Антич перешёл в «Химки» в феврале 2023 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2024 года.

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