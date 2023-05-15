Лапорта — о Месси: предложение «Аль-Хиляля»? «Барселона» может конкурировать со всеми

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что он наладил взаимоотношения с нападающим французского «ПСЖ» Лионелем Месси, а каталонский клуб рассчитывает подписать контракт с аргентинцем, несмотря на предложение саудовского «Аль-Хиляля».
«Я поговорил с Месси, мы возобновили отношения. Это было очень приятно. Предложение «Аль-Хиляля»? «Барселона» — это «Барселона». Этот клуб может конкурировать со всеми. В Саудовской Аравии делают хорошую работу, инвестируют большие деньги в футбол… Но я продолжаю настаивать, что «Барселона» — дом Месси. Мы хотим, чтобы он вернулся», — приводит слова Лапорты TV3.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Месси принял решение подписать контракт с «Аль-Хилялем». По слухам, саудовский клуб предложил аргентинцу зарплату в размере € 400 млн в год.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства
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