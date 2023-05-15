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Форвард «Нанта» объяснил, почему отказался играть в форме с радужными номерами

Форвард «Нанта» объяснил, почему отказался играть в форме с радужными номерами
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Нападающий «Нанта» Мустафа Мохамед объяснил своё решение не принимать участия в матче Лиги 1 с «Тулузой» (0:0) из-за радужных номеров на форме его команды. Форвард заявил, что уважает любое разнообразие, однако ожидает уважения и к его убеждениям.

«Я не принимал участия в матче «Тулуза» — «Нант». Я вовсе не хочу вступать в полемику, но обязан высказать свою позицию. Уважать разнообразие — это значит проявлять уважение к другому, уважение к себе, уважение к чему-то общему и к чему-то иному.

Я уважаю любое разнообразие. Я уважаю любую веру и убеждения.

Моё уважение распространяется на других, но я уважительно отношусь и к своим убеждениям. Учитывая мои корни, мою культуру, важность моей веры и убеждений, для меня было невозможно участие в этом матче.

Я надеюсь, что к моему решению отнесутся с уважением», — написал Мохамед в своём «твиттере».

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