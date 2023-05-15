«Боруссия» намерена продлить контракт с Хуммельсом

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался относительно будущего защитника клуба Матса Хуммельса.

«Мы хотим продлить контракт с Хуммельсом. Он это знает, и он также знает, что нам нужно решение от него в ближайшее время — желательно до конца сезона.

Я могу сказать, что он по-прежнему голоден до побед. На данный момент он находится в раздумьях, и мы это принимаем. Однако все в клубе хотят, чтобы он остался с нами», — приводит слова Келя GGFN.

В текущем сезоне на счету Хуммельса 36 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.

Ранее сообщалось о возможном завершении карьеры немецким защитником.