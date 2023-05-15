«Боруссия» намерена продлить контракт с Хуммельсом

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался относительно будущего защитника клуба Матса Хуммельса.
«Мы хотим продлить контракт с Хуммельсом. Он это знает, и он также знает, что нам нужно решение от него в ближайшее время — желательно до конца сезона.
Я могу сказать, что он по-прежнему голоден до побед. На данный момент он находится в раздумьях, и мы это принимаем. Однако все в клубе хотят, чтобы он остался с нами», — приводит слова Келя GGFN.
В текущем сезоне на счету Хуммельса 36 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.
Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.
Ранее сообщалось о возможном завершении карьеры немецким защитником.
- 15 мая 2023
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:56
-
15:45
-
15:41
-
15:36
-
15:31