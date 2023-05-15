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Гоцук — об игре с «Факелом»: ошиблись на раз больше, поэтому проиграли

Гоцук — об игре с «Факелом»: ошиблись на раз больше, поэтому проиграли
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал исход матча с «Факелом», который проходил в Воронеже и закончился победой хозяев со счётом 1:0.

«Футбол — это игра ошибок и мастерства. Сегодня мы ошиблись на раз больше. Поэтому проиграли. Эпизод в штрафной «Факела»? Судья не поставил пенальти, значит, его не было. Вот и вся ситуация.

Какая атмосфера на стадионе в Воронеже? Я бы сказал, что лучшая в России. Футбольная атмосфера, антураж. 100% болельщики «Факела» заряжали энергией не только свою команду, но и нас. «Факел» сейчас с отрывом на первом месте по атмосфере на стадионе», — приводит слова Гоцука «РБ Спорт».

Напомним, 14 мая матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Пари НН» завершился победой хозяев (1:0). Единственный гол в матче с пенальти забил Роман Акбашев на 67-й минуте.

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