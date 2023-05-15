Игрок «Локомотива» Камано высказался о ничьей в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал исход матча чемпионата России с «Крыльями Советов», который завершился вничью со счётом 1:1.
«К сожалению, в первом тайме получалось не всё, что хотели и задумывали. Как итог — в конце тайма был пропущен гол. Во втором мы прибавили в скорости, прессинге и агрессии. Быстро смогли отыграться, затем продолжали давить и имели хорошие контратаки. Хотелось забить второй мяч, но не поучилось», — сказал Камано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 14 мая матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Локомотив» завершился вничью (1:1). На 40-й минуте Дмитрий Цыпченко вывел самарскую команду вперёд, а в начале второго тайма Вильсон Изидор сравнял счёт.
«Локомотив» находится на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, железнодорожники набрали 36 очков в 27 матчах.
- 15 мая 2023
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