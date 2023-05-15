Экс-вратарь «Зенита» Березовский не включил Сафонова в список топ-3 голкиперов РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский, ныне работающий тренером вратарей сборной Армении, составил свой рейтинг лучших голкиперов, выступающих в Российской Премьер-Лиге. По мнению Березовского, страж ворот «Краснодара» Матвей Сафонов сбавил в последнее время.

«Акинфеев – тут всё ясно, да? Лантратов с давних времён, с «Химок», очень симпатично для меня играет и сейчас в «Локомотиве» отлично себя проявляет. Ну и Кержаков – чемпион, что тут говорить? Сафонов тоже приятно смотрелся, но два тяжёлых поражения, как мне кажется, на него повлияли. Из-за этого поставлю его четвёртым пока», – сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.