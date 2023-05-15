Антонио может покинуть «Вест Хэм» после восьми лет, проведённых в команде

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио может покинуть «Вест Хэм» в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.
По информации источника, в межсезонье «молотобойцы» намерены подыскать нового форварда на замену Антонио, несмотря на наличие в команде таких игроков атаки, как Джанлука Скамакка и Дэнни Ингс.
Сообщается, что в 33-летнем нападающем «Вест Хэма» заинтересованы такие клубы, как «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Все эти команды наблюдают за Антонио ещё с января.
В текущем сезоне на счету форварда 45 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и тремя результативными передачами. За лондонский клуб Антонио выступает на протяжении восьми лет (с 2015 года).
Контракт игрока с «Вест Хэмом» рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.
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