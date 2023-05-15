Игрок «Нанта», проигнорировавший акцию в поддержку ЛГБТ, будет наказан финансово
Поделиться
Центральный нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед пропустил матч чемпионата Франции с «Тулузой» из-за того, что отказался носить радужную футболку в поддержку ЛГБТ в рамках акции, организованной по инициативе профессиональной футбольной лиги (LFP). Клуб решил не подвергать игрока спортивным санкциям, но выписал ему финансовый штраф, сообщает Ouest-France.
«Нант» подтвердил информацию, указав, что эти деньги (сумма не называется) будут пожертвованы благотворительной ассоциации, которая борется против проявлений гомофобии.
В воскресенье перед встречей с «Тулузой» египтянин долго колебался, прежде чем отказаться в последний момент. Ранее семье игрока поступали угрозы, когда Мохамед решил прервать пост в Рамадан.
Комментарии
- 15 мая 2023
-
23:00
-
22:58
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:18
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:44
-
19:42
Партнерский контент