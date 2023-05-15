Игрок «Нанта», проигнорировавший акцию в поддержку ЛГБТ, будет наказан финансово

Центральный нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед пропустил матч чемпионата Франции с «Тулузой» из-за того, что отказался носить радужную футболку в поддержку ЛГБТ в рамках акции, организованной по инициативе профессиональной футбольной лиги (LFP). Клуб решил не подвергать игрока спортивным санкциям, но выписал ему финансовый штраф, сообщает Ouest-France.

«Нант» подтвердил информацию, указав, что эти деньги (сумма не называется) будут пожертвованы благотворительной ассоциации, которая борется против проявлений гомофобии.

В воскресенье перед встречей с «Тулузой» египтянин долго колебался, прежде чем отказаться в последний момент. Ранее семье игрока поступали угрозы, когда Мохамед решил прервать пост в Рамадан.