«Барселона» уверена, что Ла Лига зарегистрирует контракт каталонцев с Иньиго Мартинесом

«Барселона» уверена, что получит согласование от Ла Лиги на регистрацию контракта с защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сделка будет официально оформлена уже очень скоро. Трудностей с новым контрактом полузащитника «блауграны» Гави также не должно возникнуть.
Сообщается, что Иньиго Мартинес уже прошёл медицинское обследование несколько недель назад и заключил двухлетний контракт с сине-гранатовыми. Соглашение будет действовать до конца июня 2025 года.
В текущем сезоне на счету испанского защитника 20 матчей за «Атлетик» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом.
Иньиго Мартинес забивает гол в ворота «Вальядолида» со штрафного в матче 26-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предусмотрела возможные проблемы с регистрацией контракта Мартинеса.
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