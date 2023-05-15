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«Барселона» уверена, что Ла Лига зарегистрирует контракт каталонцев с Иньиго Мартинесом

«Барселона» уверена, что получит согласование от Ла Лиги на регистрацию контракта с защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка будет официально оформлена уже очень скоро. Трудностей с новым контрактом полузащитника «блауграны» Гави также не должно возникнуть.

Сообщается, что Иньиго Мартинес уже прошёл медицинское обследование несколько недель назад и заключил двухлетний контракт с сине-гранатовыми. Соглашение будет действовать до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне на счету испанского защитника 20 матчей за «Атлетик» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом.

Иньиго Мартинес забивает гол в ворота «Вальядолида» со штрафного в матче 26-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предусмотрела возможные проблемы с регистрацией контракта Мартинеса.