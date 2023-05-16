«Не знаю, почему такой вой идёт». Талалаев — об удалении защитника «Спартака» Денисова

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев считает заслуженным удаление защитника московского «Спартака» Даниила Денисова.
«Если вы посмотрите момент, где Денисов получает карточку, – я не знаю, почему такой вой идёт. Любой футбольный человек знает, что это такое, когда в тебя прыгают с таким импульсом, он задевает шипами, задевает вскользь так, что подъём у моего игрока… Я Бикела заменил, потому что он не мог играть, вы поймите.
Денисов задевает раз, а потом второй ногой попадает в эту же точку, подворачивая Бикела. Он весь перерыв сидел со льдом, потом хотел выйти, встал, но мы приняли решение и не выпустили. Бикел и до этого имел микроповреждение, участие его в этой игре было под вопросом, а после того, как мы увидели его голеностоп…
Поэтому кто-то если рассказывает, что это не было фолом...» – сказал Талалаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
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