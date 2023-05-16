Руслан Малиновский: после предсезонки буду чувствовать себя в «Марселе» увереннее

Полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский прокомментировал победу над «Анже» (3:1) в 35-м туре Лиги 1.
«Матч был непростым, мы знали, что чемпионат для «Анже» уже закончился и они играют без давления. Мы, в отличие от них, понимали, что нам обязательно надо побеждать. У нас есть ещё три матча, которые мы должны выиграть. Теперь мы можем начать подготовку к выезду в Лилль.
Сложно сыграться с новыми партнёрами после трех с половиной лет в другом клубе. В «Марселе» играют в другой футбол, это нормально, но каждый день я как можно больше работаю на тренировках.
Уверен, что в следующем сезоне, после предсезонной подготовки и товарищеских матчей я буду чувствовать себя более уверенно.
Мы знаем, что «Марсель» — большой клуб, на который оказывается большое давление. Мы должны удачно закончить чемпионат и выйти в Лигу чемпионов, а затем работать над тем, чтобы достичь большего в следующем сезоне», — приводит слова Малиновского La Provence.
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