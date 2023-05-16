Березовский ответил на вопрос, почему 17 из 127 легионеров в чемпионате Армении – россияне

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий тренером вратарей, ответил на вопрос, почему 17 из 127 легионеров в чемпионате Армении – россияне.

«Всё индивидуально. У каждого своя судьба, карьера. Кого-то жизнь заставила — оказались здесь. Наверное, не выдержали конкуренции в более сильных чемпионатах, в том числе российском.

Финансовые условия в чемпионатах России и Армении подравнялись? Нет, в России наверняка более серьёзное финансирование. В Армении всего два-три клуба предлагают действительно достойные зарплаты. В России таких команд гораздо больше», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Березовский с июля 2020 года работает тренером вратарей в сборной Армении.