Симоне Индзаги: сегодня состоится один из самых важных матчей в истории «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Интера».
«Мы все должны быть вместе. Мы всегда были вместе с нашими фанатами, как в хорошие, так и в плохие времена. Нам нужна холодная голова и тёплые сердца
Сегодня состоится один из самых важных матчей в истории «Интера». Мы должны играть головой и сердцем, чтобы осуществить нашу мечту — выйти в финал. Первый матч завершился со счётом 2:0, но «Милан» всегда грозен, и у него отличные игроки», – приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Симоне Индзаги удалось набрать 66 очков в 35 играх. «Нерадзурри» располагаются на третьем месте, позволяющем попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.
- 16 мая 2023
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