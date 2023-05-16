Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил уровень судейства в матче 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (2:2).

«Вторая игра для Сафьяна. Предыдущая — между «Оренбургом» и «Ростовом» — получилась неудачной, там была плохая оценка. Но здесь Сафьян молодец. Он разобрался в эпизоде со вторым голом «Зенита»: действительно сначала футболист хозяев сыграл в мяч, а потом Сафонов не успел и упал после столкновения со своим игроком. Мешков в аналогичной ситуации увидел фол против вратаря и отменил гол, а Сафьян засчитал. И VAR только подтвердил правоту арбитра.

Сафьян в этом матче понравился. Главное, чтобы департамент никак его не испортил, а наоборот помогал развиваться", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.