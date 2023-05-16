Тренер сборной Армении Березовский: Коваленко из «Крыльев» нам бы очень пригодился

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский заявил, что национальной команде пригодился бы футболист «Крыльев Советов» Александр Коваленко.
«Фамилия у Коваленко не армянская, но я слышал, что у него есть какие-то корни, дедушка играл за «Арарат». Наши менеджеры, главный тренер обратили на него внимание. Хотелось бы иметь такого игрока в нашей команде.
Безусловно, он бы реально пригодился. Команда ведь не формируется по принципу: хороший игрок — взяли. Исполнители подбираются ещё и по амплуа. А у нас в этой зоне существуют определённые проблемы. Если в группе атаки, где играют Сперцян, Зелараян, у нас высокая конкуренция — по два-три человека на место, то чистых опорников нет ни одного. Поэтому Коваленко нам очень пригодился бы.
Я не в курсе, закрыта ли эта тема. В федерации есть специальные люди, которые отвечают за такие вопросы», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 16 мая 2023
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