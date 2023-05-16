Березовский: Мхитарян один из популярнейших людей Армении. Надеюсь, «Интер» выйдет в финал

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский пожелал полузащитнику «Интера» Генриху Мхитаряну выйти в финал Лиги чемпионов.

«Очень порадовался голу Мхитаряна в полуфинале ЛЧ и победе «Интера». Они сделали большой шаг к финалу Лиги чемпионов. Поздравил Генриха после матча. Приятный день был для всех нас, кто за него переживает.

Мы немного из разных поколений, но, наверное, можно сказать, что дружим по жизни. У нас отличные отношения. Играли вместе и симпатизируем другу другу.

Генрих сейчас точно один из самых популярных людей в Армении. Такой успех не остаётся незамеченным.

Верю ли, что он может выиграть с «Интером» ЛЧ в игре с «Манчестер Сити» или «Реалом»? «Сити», конечно, силён. Да, они сыграли вничью в первом матче с «Реалом», но, думаю, всё равно выйдут в финал. Очень надеюсь, что «Интер» тоже там будет. Сами знаете, финальные матчи непредсказуемы. Всего одна игра — всякое может произойти. Буду всячески болеть за «Интер», но понимаю, что им будет очень-очень сложно. «Сити» и раньше был сильной, сыгранной командой, а с приходом Холанда её игра стала ещё более разносторонней и мощной», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»: