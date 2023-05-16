Роман Березовский: Захаряну для АПЛ надо ещё окрепнуть

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский считает, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян ещё недостаточно окреп для переезда в английскую Премьер-лигу.

«К молодым талантливым игрокам часто подогревается интерес, чтобы о них больше говорили. Как показывает практика, процентов 70 таких слухов остаются только разговорами. Раз трансфер Захаряна в «Челси» не состоялся, наверное, он изначально был маловероятным. Моё мнение: для английской Премьер-лиги Арсену нужно ещё чуть-чуть окрепнуть. Не знаю, как ему самому кажется. Возможно, там он быстрее возмужал бы. Это, наверное, только спортивный директор «Челси» знает.

Надо стать более приспособленным к силовой борьбе. Поднять уровень выносливости, увеличить количество единоборств — не только сохранять мяч, но и отбирать его, прессинговать. Для АПЛ все эти моменты Арсену нужно увеличить», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»: