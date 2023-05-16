Роман Березовский: при мне «Химки» тоже трясло, но прямо такого сильного бардака не было

Бывший российский голкипер Роман Березовский высказался о ситуации в подмосковных «Химках». По его словам, клуб и раньше «трясло», но сейчас ситуация вообще напоминает «бардак».

«Чуть-чуть больше обидно за «Химки», чем за «Торпедо», потому что в «Торпедо» я всего один год провёл, а в Подмосковье — шесть. Да и по временной шкале «Химки» поближе были.

При мне в «Химках» не было такого бардака? Всякие времена были. И финансовые кризисы случались, которые влияли на выступления клуба. Вылетали в ФНЛ, возвращались. Тоже трясло команду, но прямо такого сильного бардака не было», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»: