Роман Березовский: при мне «Химки» тоже трясло, но прямо такого сильного бардака не было
Поделиться
Бывший российский голкипер Роман Березовский высказался о ситуации в подмосковных «Химках». По его словам, клуб и раньше «трясло», но сейчас ситуация вообще напоминает «бардак».
«Чуть-чуть больше обидно за «Химки», чем за «Торпедо», потому что в «Торпедо» я всего один год провёл, а в Подмосковье — шесть. Да и по временной шкале «Химки» поближе были.
При мне в «Химках» не было такого бардака? Всякие времена были. И финансовые кризисы случались, которые влияли на выступления клуба. Вылетали в ФНЛ, возвращались. Тоже трясло команду, но прямо такого сильного бардака не было», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 16 мая 2023
-
17:18
-
17:12
-
17:10
-
16:56
-
16:45
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:15
-
16:13
-
16:08
-
15:55
-
15:54
-
15:47
-
15:45
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:15
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:33
-
14:11
-
14:10
-
14:02
-
13:53
-
13:44
-
13:35
-
13:25
-
13:17
-
13:01
-
12:52
-
12:42
-
12:37
Партнерский контент