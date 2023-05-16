«Оренбург» объявил о продлении контракта с Брайаном Мансильей на три года

Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Брайаном Мансильей на три года.

Мансилья перешёл в «Оренбург» летом 2022 года. Российский клуб арендовал полузащитника у аргентинского «Расинга» с правом выкупа. Мансилья станет игроком «Оренбурга» на постоянной основе с июля 2023 года. Его контракт с «Расингом» был рассчитан до 2024 года. Соглашение с «Оренбургом» подписано до 2026 года.

В 23 матчах за «Оренбург» в текущем сезоне во всех турнирах 26-летний Мансилья отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 800 тыс. «Оренбург» заплатил за Мансилью € 1,2 млн.