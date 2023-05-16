В «Боруссии» рассказали, что не получали от «Реала» предложений по переходу Беллингема

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что команда не получала предложений о трансфере полузащитника Джуда Беллингема. Сообщалось, что англичанин принял контрактное предложение от мадридского «Реала».
«На данный момент нет предложений, нет новостей, нечего решать. Сейчас Джуд сосредоточен на финальных матчах в чемпионате, а затем посмотрим. Ждём космические предложения за него? У нас нет определённой суммы. Мы всегда боремся за то, чтобы удержать лучших игроков здесь», — приводит слова Келя ESPN.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера за 19-летнего Беллингема может превысить отметку в € 100 млн или даже в € 150 млн. В нынешнем сезоне англичанин в 42 матчах забил 14 голов и отдал семь результативных передач.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема. Видеоролик:
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