Глава «Оренбурга» Еремякин: клубы РПЛ излишне нагнетают ситуацию с судейскими ошибками

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выразил мнение, что клубы Российской Премьер-Лиги преувеличивают количество судейских ошибок.

«Мне кажется, клубы РПЛ излишне нагнетают ситуацию с судейскими ошибками, иногда не разобравшись в истинной ситуации — была ошибка или нет. Должно быть какое-то взаимное движение, которое будет направлено на повышение уровня в том числе и судейства. Претензии со стороны клубов должны носить не огульный, а конкретный и выверенный характер», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 27 матчей. Напомним, «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона.