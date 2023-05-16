Глава «Оренбурга» Еремякин: клубы РПЛ излишне нагнетают ситуацию с судейскими ошибками
Поделиться
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин выразил мнение, что клубы Российской Премьер-Лиги преувеличивают количество судейских ошибок.
«Мне кажется, клубы РПЛ излишне нагнетают ситуацию с судейскими ошибками, иногда не разобравшись в истинной ситуации — была ошибка или нет. Должно быть какое-то взаимное движение, которое будет направлено на повышение уровня в том числе и судейства. Претензии со стороны клубов должны носить не огульный, а конкретный и выверенный характер», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 27 матчей. Напомним, «Зенит» досрочно завоевал титул чемпиона.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
20:20
-
20:17
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
18:39
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:06
-
18:05
-
17:59
-
17:54
-
17:47
-
17:45
-
17:45
-
17:34
-
17:24
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:10
-
16:56
-
16:45
-
16:32
-
16:30
-
16:29
Партнерский контент