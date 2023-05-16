Миодраг Божович: судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе!

Бывший главный тренер московских клубов «Локомотив» и «Динамо» и ряда других российских команд Миодраг Божович высказал мнение об уровне судейства в российском футболе.

«Судейство — одна из самых больших проблем в российском футболе! Но судьи в этом не виноваты — на них оказывают давление руководители всех команд, кроме «Динамо». Только эта команда не оказывает давление на судейство», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее о проблеме судейства в Российской Премьер-Лиге высказывались глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и генеральный директор «Химок» Николай Оленёв.

Божович также упоминал, что данная проблема существует. В начале мая экс-тренер «Локомотива» заявил, что судьи в России свистят в сторону «только одной команды».