В «Химках» отреагировали на слова Каманцева, что клубы РПЛ не хотят разбираться в правилах

Генеральный директор «Химок» Николай Оленёв прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о том, что у клубов Российской Премьер-Лиги нет желания разбираться в правилах.

«Каманцев — руководитель департамента судейства РФС — это его позиция. Клубы высказывают свою точку зрения, а он — свою. Это нормально в демократической стране. Идут ли на пользу встречи клубов с судейством? Конечно! Это очень важно.

В рамках этих встреч идёт обсуждение нюансов, которые возникают во время игр. Важно услышать интерпретацию от тех, кто за это отвечает», — сказал Оленёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Павел Каманцев заявил, что клубам РПЛ не хочется разбираться в судействе.