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Нападающий «Реймса» Балогун будет выступать за сборную США

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун принял решение выступать за сборную США.

«Давайте сотворим историю», — написал Балогун в своём «твиттере», приложив фотографию логотипа мужской сборной США и видео, подтверждающее его переход.

21-летний форвард имеет двойное гражданство, принял участие в четырёх матчах сборной США U18, но с 2018 года представлял сборные Англии разных возрастов.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Балогун принял участие в 34 матчах в составе «Реймса», забил в них 19 голов и стал автором двух результативных передач. Также форвард отметился одним забитым мячом в двух матчах Кубка Франции.

Напомним, Балогун выступает во Франции, находясь в аренде. Права на футболиста принадлежат лондонскому «Арсеналу». Действующий контракт игрока с «канонирами» истекает летом 2025 года.