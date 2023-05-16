«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории

Миланский «Интер» одержал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей в шестой раз в своей истории вышел в финал турнира. В первой игре «Интер» также оказался сильнее со счётом 2:0.

«Интер» трижды становился победителем турнира, учитывая Кубок европейских чемпионов. Это происходило в сезонах-1963/1964, 1964/1965 и 2009/2010. Ещё два раза миланцы проигрывали финальные матчи турнира в сезонах 1966/1967 и 1971/1972.

За вторую путёвку в финал Лиги чемпионов текущего сезона борются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первая полуфинальная встреча между командами проходила в Мадриде и завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.