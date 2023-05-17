«Лутон Таун» обыграл «Сандерленд» в полуфинале плей-офф Чемпионшипа

«Лутон Таун» по сумме двух встреч одержал победу над «Сандерлендом» в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. В финале команда Роба Эдвардса встретится с победителем пары «Ковентри» — «Мидлсбро».

В прошедшем в субботу вечером ответном матче полуфинала плей-офф «Лутон Таун» выиграл у «Сандерленда» со счётом 2:0 благодаря забитым мячам Габриэла Ошо и Тома Локьера. При этом первый матч полуфинальной стадии остался за «Сандерлендом» — 13 мая «чёрные коты» обыграли «Лутон Таун» со счётом 2:1.

Теперь коллектив Роба Эдвардса ожидает, когда свой ответный матч проведёт пара «Ковентри» — «Мидлсбро». С победителем «Лутон Таун» и сразится за последнюю путёвку в английскую Премьер-лигу, которая разыгрывается через плей-офф Чемпионшипа между четырьмя командами.

«Мидлсбро» и «Ковентри» сыграют между собой 17 мая. Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.