Гогниев: в «Химках» у меня не получилось донести свои идеи до игроков

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев признался, что ему не удалось донести свои идеи до футболистов подмосковного клуба.

«Тот футбол, который мы хотим привнести, большинство игроков не воспринимают. Когда футболисту говорят новые вещи, он не может их принять, потому что не видел такого в своей карьере. К сожалению, у меня не получилось донести идеи так, чтобы футболисты в них поверили.

Плюс атакующий футбол подразумевает хорошее физическое состояние, много взрывной и скоростной работы. На это тоже многие не готовы. Футболисты не готовы прибавлять и стараться больше? Не всем нравятся мои методы. Есть вещи, которые кажутся взбалмошными.

Например, оставлять группу из трёх человек впереди, чтобы они не отходили назад. На это нужно время, построение идеологии, доверие руководителей и всего тренерского штаба. Сначала идёт отторжение, потом фаза принятия. Затем игроки понимают, что идеи работают.

Но, к сожалению, в этот момент наши результаты просели. Психологически команда сломалась. Чувствовал ли я недоверие руководства «Химок» и скепсис игроков? Я приходил в команду не резать, а созидать. Здесь был важен коннект с футболистами. Например, тренер сказал, что надо идти налево, значит, надо идти налево.

Как бы вы ни считали, вы должны это выполнять. Вам платят за это деньги, вы профессионалы», — цитирует Гогниева «Спорт-экспресс».