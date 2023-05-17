«У меня был похожий опыт на чемпионате мира». Мартинес — о выходе «Интера» в финал ЛЧ

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о выходе в финал Лиги чемпионов.

«Мы проделали отличную работу в обоих матчах. Ключевым фактором была команда.

У меня был похожий опыт на чемпионате мира: если вы едины, вы сможете провести эти очень важные матчи наилучшим образом.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы помочь своим партнёрам по команде. Мы знали, что у нас есть возможность выйти в финал Лиги чемпионов, и сегодня мы выполнили свою работу», – приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, миланский «Интер» одержал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. В первом матче «Интер» также оказался сильнее со счётом 2:0.

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