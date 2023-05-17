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Защитник «Интера» Дармиан: мы провели два великих матча с «Миланом»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан высказался о противостоянии с «Миланом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ощущаю гордость и удовлетворение. Мы заслужили путёвку в финал, проведя два великих матча. Это расплата за все жертвы, которые мы несли годами», – приводит слова Дармиана Sport Mediaset.

Миланский «Интер» одержал сухую победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. В первом матче «Интер» также оказался сильнее со счётом 2:0.

Таким образом, команда Симоне Индзаги оставила свои ворота в неприкосновенности в пяти матчах из шести в рамках плей-офф текущего сезона Лиги чемпионов.

Сегодня состоится ответная игра 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Их первый матч в Мадриде завершился со счётом 1:1.