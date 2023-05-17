Харгривз: «МС» или «Реал» – фавориты в финале ЛЧ, но у «Интера» фантастическая команда

Двукратный победитель Лиги чемпионов Оуэн Харгривз высказался о будущем финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» ли, «Реал» ли – фаворитом в финале будет кто-то из них, однако «Интер» показал сегодня, что у него фантастическая команда. Она уже много матчей завершила всухую, и в ней есть четыре разноплановых нападающих. Нынешний состав «Интера» очень и очень хорош», – приводит слова Харгривза BT Sport.

На 74-й минуте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов нападающий Лаутаро Мартинес вывел «Интер» вперёд, автором голевой передачи стал Лукаку.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ «Интер» обыграл «Порту» из Португалии, а в четвертьфинале победил ещё одну команду из этой страны — «Бенфику». В финале турнира «нерадзурри» сыграют с победителем матча «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.