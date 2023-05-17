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Кто выйдет в финал Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» или «Реал»?

Сегодня, 17 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид. Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Стартовый свисток — в 22:00 мск.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением: кто из пары «Манчестер Сити» — «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов?

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В первой встрече в Испании команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

Ранее первым финалистом текущего сезона Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». По сумме двух встреч команда обыграла «Милан» — 3:0.