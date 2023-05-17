Бензема остаётся королём ЛЧ. Каким чудом «Реал» оставит «Ман Сити» без финала?

17 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Реал». Первая встреча на стадионе «сливочных» закончилась вничью 1:1. Победитель этой пары должен будет встретиться в финале с «Интером».

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Во сколько начало?

Стартовый свисток о начале матча «Ман Сити» — «Реал» прозвучит в 22:00 мск 17 мая 2023 года.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» (17.05.2023)

Несомненно, всё внимание будет приковано к «Манчестер Сити», который 17 мая встретится с мадридским «Реалом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Игра пройдёт на стадионе «Этихад», и после первого матча, состоявшегося на прошлой неделе в столице Испании, счёт остаётся равным — 1:1.

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«Манчестер Сити» выйдет на игру после победы со счётом 3:0 над «Эвертоном», приблизившись ещё на шаг к титулу чемпиона АПЛ. В первые 30 минут матча «ириски» заставили «горожан» потрудиться, но на 37-й минуте они добились своего и быстро установили счёт в свою пользу. Второй мяч не заставил себя долго ждать и был забит через пару минут – 2:0 к 39-й минуте.

Забив третий гол в начале второго тайма, «Манчестер Сити» полностью контролировал игру до конца матча. Победа над «Эвертоном» означает, что «горожане» не проигрывают в 22 последних встречах во всех соревнованиях. Они выиграли 18 из этих 22 матчей. Дома статистика ещё лучше – 15 побед подряд.

«Реал» отправляется на «Этихад», обыграв в выходные дома в Ла Лиге «Хетафе» со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 70-й минуте Асенсио. К слову, в стартовом составе «сливочных» произошло несколько изменений по сравнению с первой игрой 1/2 финала Лиги чемпионов.

Анчелотти: если мы проиграем «Манчестер Сити», значит, я промахнулся с составом.

Победа над «Хетафе» означает, что «Реал» остался непобеждённым в 8 из 10 последних матчей во всех соревнованиях. Он выиграл 7 из 10 встреч, но уступил в двух играх на выезде подряд.

Не принимал участия в последней игре Бензема, но переживать не стоит. Анчелотти решил предоставить отдых лидерам. Тренер уже опубликовал заявку на ответную встречу, в которую попал Карим. Там же оказался Камавинга, хотя в последнее время он тренировался вне основной команды.

Молодой и горячий Холанд или опытный и стабильный Бензема? Анчелотти очень хитёр, и он не просто так выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Не стоит недооценивать его. Он уже сумел закрыть все пути и подступы Эрлинга к воротам в первой игре. К тому же Карим в ответственный момент может взорваться не хуже самого норвежца.

По словам Анчелотти, у него вновь есть чёткий план. Как сказал тренер «Реала»: «Если он не сыграет, то, значит, я промахнулся с составом». Однако как можно допустить ошибку, когда у тебя в заявке все свежие и здоровые лидеры, забивавшие в ворота «Ман Сити» в сезоне-2021/2022. Предлагаем сделать ставку на опыт и взять проход «Реала» за коэффициент 3.40 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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