«Абаскаль поплыл!» Шикунов высказался о проблемах «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о проблемах московского клуба в весенней части сезона-2022/2023. По мнению Шикунова, в неудачах красно-белых после зимнего перерыва виноват главный тренер Гильермо Абаскаль.
«Спартак» завалил всю весну, — сказал Шикунов. — Не знаю, что такого произошло внутри. Сначала сломался Джикия, потом Промес. Игра в обороне сломалась. «Спартак» стал пропускать по 3-4 мяча в каждой игре. По расписанию весенняя часть для красно-белых должна была стать легкой, а на деле все развалилось и не пошло.
Это вина тренера? Естественно. Он же все выстраивает. В каждом матче меняются 2 человека, схемы. Абаскаль поплыл. Мы не можем сказать, что у него в голове. Может, Абаскалю уже неинтересно, хочет домой. На сегодняшний день нужны российские специалисты, которые будут работать с нашими футболистами, пока такое время, нет еврокубков. Посмотрите, что натворил Йоканович в «Динамо», страшно смотреть на то, что он сделал с Захаром и Тюкавиным. Были талантливые ребята, а он их изничтожил. С такими игроками надо индивидуально работать, находить подход. Иностранные тренеры приезжают сами знаете за чем — заработать деньги и все», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».
- 17 мая 2023
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