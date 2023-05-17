Миодраг Божович: возможное назначение Николича в «Динамо»? Клубу нужны немцы или итальянцы
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Черногорский специалист Миодраг Божович прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера московского «Динамо». Йоканович покинул клуб после поражения от грозненского «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Отставка Йокановича из «Динамо»? Как всегда, ничего не поменялось. А кто может помочь «Динамо»? Клуб всегда был таким, какой сейчас. Не хочу ничего говорить про тренера.
Что касается назначения Николича, это вопрос к руководству. Думаю, клубу нужны немцы или итальянцы», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 42 очка после 27 матчей.
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