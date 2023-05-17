Объявлена бригада арбитров на матч «Спартак» — ЦСКА

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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 20, 21 и 22 мая. Центральный матч уикенда «Спартак» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

20 мая (суббота)

«Локомотив» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Торпедо» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Роман Сафьян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Чеботарёв.

21 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Арам Петросян; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Адлан Хатуев; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Эдуард Малый.

22 мая (понедельник)

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Анатолий Цветнов.