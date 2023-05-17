Божович: у «Динамо» за последние 15 лет были разные тренеры, а когда был результат?

Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о последних результатах московского «Динамо» в чемпионатах России.
«Хорошие результаты при Шварце в «Динамо»? Какие хорошие результаты были при нём? Третье место? Ресурсы у «Динамо» очень большие. Команда должна бороться за лучшие места, за чемпионство. У «Динамо» за последние 15 лет были разные тренеры, а когда был хороший результат? В последнее время всё очень плохо. Делайте выводы», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» под руководством немецкого тренера Сандро Шварца заняло третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также дошло до финала Кубка России, проиграв «Спартаку». В текущем сезоне после 27-го тура бело-голубые находятся на седьмой строчке.
- 17 мая 2023
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