«Хетафе» подал жалобу по итогам матча с «Реалом» из-за нарушения при замене

«Хетафе» подал жалобу на результат матча 34-го тура испанской Примеры, в котором команда уступила мадридскому «Реалу» (0:1). Причиной стало нарушение «сливочных» при проведении замены. Об этом сообщил AS.
Встреча состоялась 13 мая. На 84-й минуте матча к выходу на поле готовился защитник Альваро Одриосола. Он должен был заменить автора единственного гола, полузащитника Марко Асенсио. Когда Одриосола вышел на поле, замена из-за повреждения потребовалась полузащитнику Эдуардо Камавинга. В итоге Асенсио вернулся и продолжил играть.
В «Хетафе» считают, что, согласно правилам, замена уже состоялась, и уйти с поля должен был Асенсио. Клуб подал жалобу в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
«Реалу» может грозить штраф на сумму € 6-9 тыс. и техническое поражение. Однако отмечается, что нарушение не столь значительное.
Видео: «Реал» с трудом одолел «Хетафе».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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