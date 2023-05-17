Всё об ответном матче «Манчестер Сити» и «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов осталось сыграть всего два матча. Первый финалист уже известен, а сегодня, 17 мая, мы узнаем и второго. Неделю назад «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в Мадриде (1:1). Теперь командам Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы предстоит провести ответную встречу в Манчестере. Ниже — вся главная информация об этом противостоянии.

Где и когда состоится матч «Манчестер Сити» — «Реал»

«Скрытый финал» пройдёт 17 мая в Манчестере на стадионе «Этихад» (он же «Сити оф Манчестер»), где все свои домашние матчи проводит команда Гвардиолы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Матч «Сити» и «Реала» обслужит бригада арбитров из Польши. Главный судья — опытный Шимон Марциняк, а помогать ему будут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Тисткевич. Резервный рефери — румын Иштван Ковач.

Стадион «Этихад» (он же «Сити оф Манчестер») Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

«Манчестер Сити» — «Реал»: история встреч

Эти команды сошлись в полуфинале Лиги чемпионов уже в третий раз. В сезоне-2015/2016 была нулевая ничья в Манчестере и домашняя победа «Реала» со счётом 1:0. В итоге мадридцы взяли трофей. Второе полуфинальное противостояние команд случилось год назад. В Англии «Сити» и «Реал» выдали свой самый результативный матч (4:3 в пользу «Манчестер Сити»), после чего во второй встрече испанцы устроили невероятный камбэк, переведя игру в дополнительное время и дожав соперника — 3:1. Розыгрыш-2021/2022 также закончился триумфом «Реала».

Если говорить о всех матчах «Сити» и «Реала», то сейчас в противостоянии полный баланс. Каждая из команд одержала по три победы, а ещё три встречи завершились вничью. По голам небольшое преимущество у Мадрида — 15 против 13.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

Букмекеры считают, что больше шансов на победу и выход в финал у «Сити». С подробностями можно ознакомиться в нашем материале ниже.

Кто сыграет в матче «Манчестер Сити» — «Реал»

Что касается кадровой ситуации, «Сити» и «Реал» подходят к матчу в лучшем виде. Ни у одной из команд нет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Так что у Гвардиолы и Анчелотти есть возможность формировать составы по футбольным принципам.

А вот ориентировочные составы на матч.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити»

Ориентировочный состав «Реала»

Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «Реал»

Главную игру дня в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 21:40 мск.