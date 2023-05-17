Форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли выбыл до конца сезона

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли пропустит остаток сезона из-за повреждения связок голеностопного сустава, сообщает Football London со ссылкой на The Athletic.

Бразилец был вынужден покинуть поле всего через 20 минут после начала матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (0:3). Мартинелли получил травму в борьбе с Мойсесом Кайседо и был заменён на Леандро Троссарда.

Изначально медперсонал клуба заявлял о незначительной степени тяжести травмы, несмотря на грубое столкновение. После более детального обследования стало ясно, что в двух последних играх сезона «канонирам» придётся обойтись без своего лидера.

Напомним, 21-летний нападающий, недавно продливший контракт с клубом, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в 46 играх сезона. В лазарете Мартинелли присоединился к Александру Зинченко, Вильяму Салиба, Такэхиро Томиясу и Мохамеду Эльнени.