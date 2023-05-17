Геррейру может перейти в «Атлетико». Игрок летом покинет «Боруссию» бесплатно

Защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру по окончании сезона покинет дортмундский клуб на правах свободного агента, сообщает As.

По информации источника, представители футболиста предложили своего клиента мадридскому «Атлетико». «Матрасники» воодушевлены тем, что могут бесплатно подписать игрока хорошего уровня.

Сообщается, что в услугах Геррейру также заинтересованы некоторые клубы чемпионата Италии.

В текущем сезоне на счету португальского защитника 34 матча за «Боруссию» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость Геррейру, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.