Агент Мантуана отреагировал на информацию о выкупе футболиста «Зенитом»
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуана, опроверг информацию о выкупе игрока клубом.
«Решение о выкупе Мантуана «Зенитом» пока не принято», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее бразильский портал Ge Globo сообщил, что руководство «Зенита» дало понять, что готово оформить полноценный трансфер Мантуана, а на этой неделе пройдёт встреча с представителями Elenko Sports для начала переговоров о выкупе футболиста. Отмечалось, что сумма выкупа составит около € 3 млн.
21-летний Мантуан перешёл в «Зенит» в начале нынешнего сезона. В составе сине-бело-голубых игрок стал чемпионом России.
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