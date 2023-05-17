Почеттино заинтересован в работе с Лукаку. Переговоры с игроком пройдут в конце сезона

Предполагаемый тренер «Челси» Маурисио Почеттино готов работать с форвардом Ромелу Лукаку, который на данный момент выступает за «Интер» на правах аренды, сообщает The Telegraph.

По информации источника, для того, чтобы бельгийский футболист остался в лондонской команде, он должен сообщить руководству клуба о своём желании стать частью «новой эры», а также о готовности усердно бороться за место в составе «аристократов». Переговоры между «Челси» и «Интером» намечены на вторую половину июня.

Сообщается, что сам Лукаку на данный момент заинтересован в продолжении карьеры в миланском клубе. Единственная проблема, которая может этому помешать – неспособность «нерадзурри» удовлетворить финансовые требования «Челси» по игроку.

В текущем сезоне на счету бельгийца 32 матча за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Лукаку, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.