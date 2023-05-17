«Краснодар» — «Урал»: Кордоба снова вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч второго этапа финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и «Урал». Команды играют на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале второго тайма Джон Кордоба снова вывел хозяев вперёд, сыграв на добивании после попадания мяча в штангу.
Ранее на девятой минуте открыл счёт в матче нападающий «Краснодара» Кайо, точно пробивший головой после подачи от углового флажка. На 22-й минуте капитан гостей Эрик Бикфалви восстановил равновесие на табло, сыграв на добивании после ошибки Матвея Сафонова.
В текущем сезоне команды встречались дважды в матчах Российской Премьер-Лиги. В игре первого круга «Краснодар» на выезде выиграл со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью — 1:1.
Ранее первым участником суперфинала Кубка России стал московский ЦСКА. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве 11 июня.
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