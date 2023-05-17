La Gazetta dello Sport: «Интер» готов продлить контракт с Бастони

«Интер» готов продлить контракт с защитником команды Алессандро Бастони, сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта заинтересован в продлении соглашения с молодым защитником ещё на три года. Менеджер итальянского клуба видит в Бастони и Чалханоглу лидеров команды на долгие годы.
Сообщается, что по новому соглашению 24-летний защитник будет зарабатывать около € 5,5 млн в год.
В текущем сезоне на счету Бастони 41 матч за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился шестью результативными передачами.
Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Ранее сообщалось о возможном продлении контракта ещё с одним игроком «нерадзурри».
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