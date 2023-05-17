Нападающий «Брентфорда» Тони высказался о своём отстранении от футбола на 8 месяцев

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони выступил с заявлением после отстранения от любой футбольной деятельности на восемь месяцев.

«Сегодня я узнал о своей восьмимесячной дисквалификации. Конечно, я разочарован, что не смогу играть следующие восемь месяцев.

Официальные причины данного решения ещё не опубликованы, поэтому я не даю никаких комментариев по этому поводу, могу лишь поблагодарить мою семью и друзей, а также «Брентфорд» и наших болельщиков за их постоянную поддержку в это очень трудное время.

Теперь я сосредоточен на том, чтобы вернуться в игру, которую я люблю, в следующем сезоне», – цитирует Тони The Guardian.

Ранее стало известно, что Тони будет отстранён от футбола на восемь месяцев. Нападающего «Брентфорда» поймали за ставками на футбол. Было подтверждено более двухсот случаев ставок, которые сделал лично Тони.