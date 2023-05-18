Тибо Куртуа: для нас не было неожиданностью то, как «Манчестер Сити» начал матч с «Реалом»
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Матч состоялся в Манчестере на стадионе «Этихад» со счётом 4:0.
«Не думаю, что то, как «Манчестер Сити» начал матч, стало для нас неожиданностью, мы ожидали всплеска давления, что они не дадут нам легко играть с мячом. Мы ожидали, что нас будут прессовать в нашей штрафной площади», — приводит слова Куртуа BBC.
Напомним, первый матч завершился со счётом 1:1.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером». Финальный матч Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят».
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