Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тибо Куртуа: для нас не было неожиданностью то, как «Манчестер Сити» начал матч с «Реалом»

Тибо Куртуа: для нас не было неожиданностью то, как «Манчестер Сити» начал матч с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Матч состоялся в Манчестере на стадионе «Этихад» со счётом 4:0.

«Не думаю, что то, как «Манчестер Сити» начал матч, стало для нас неожиданностью, мы ожидали всплеска давления, что они не дадут нам легко играть с мячом. Мы ожидали, что нас будут прессовать в нашей штрафной площади», — приводит слова Куртуа BBC.

Напомним, первый матч завершился со счётом 1:1.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером». Финальный матч Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят».

Материалы по теме
«Реал» бездарно слил полуфинал Лиги чемпионов. «Сити» просто опозорил команду Анчелотти
«Реал» бездарно слил полуфинал Лиги чемпионов. «Сити» просто опозорил команду Анчелотти

Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023