Гвардиола или Клопп выходили в финал ЛЧ пять раз за последние 6 лет
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Главные тренеры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп выходят чаще всех среди наставников клубов Английской Премьер-лиги в последние финалы Лиги чемпионов.
Гвардиола и Клопп выходили в пять финалов Лили чемпионов из шести последних. Примечательно, что сразу одновременно они друг против друга в решающем матче этого турнира не встречались.
«Манчестер Сити» на домашней арене разгромил мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). «Реал» не проигрывал в самом престижном европейском клубном турнире с подобным счётом на протяжении 14 лет.
Последний раз «сливочные» уступали 0:4 в матче Лиги чемпионов в сезоне-2008/2009. Примечательно, что тогда «Реал» также был бит английским клубом.
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